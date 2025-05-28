Великобритания ведет переговоры с США по снижению 10% пошлин

Британия активно работает над переговорами с администрацией президента США Дональда Трампа по снижению базовых 10% пошлин на британский экспорт, которые были введены в апреле. Об этом пишет Politico .

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Что известно

Как отмечает издание, хотя в этом месяце премьер-министр Британии Кир Стармер достиг договоренности с Трампом о снижении 25% тарифов на автомобили, сталь и алюминий, базовые 10% пошлины остались без изменений.

Посол Британии в США Питер Мандельсон отметил, что обе стороны договорились рассмотреть эти взаимные тарифы и работать над их снижением.

Он также подчеркнул, что текущее соглашение может стать основой будущего технологического партнерства между странами. В рамках переговоров рассматриваются не только тарифные, но и нетарифные барьеры.

Мандельсон добавил, что понимает разочарование президента Трампа, учитывая свой опыт как бывшего еврокомиссара по торговле.

Министр торговли Британии Джонатан Рейнольдс заявил, что при заключении соглашения налог на цифровые услуги не обсуждался. Однако, по словам источника, знакомого с переговорами, «все на столе», что может свидетельствовать о возможных изменениях в будущем.

Напомним

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт товаров из более чем 180 стран мира. В зависимости от страны и отдельных групп товаров ставки колеблются от 10 до 54%.

Впоследствии Трамп приостановил на 90 дней введенные для стран мира таможенные тарифы. В указанный период для этих стран установлена единая таможенная ставка 10%.