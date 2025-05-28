В прошлом году Пенсионный фонд выплатил пенсий более чем на 736 млрд грн

В 2024 году Пенсионный фонд Украины обеспечил выплату пенсий 10,3 млн пенсионеров на общую сумму 736,2 млрд грн. Об этом говорится в отчете главы правления Пенсионного фонда Евгения Капинуса.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

В отчете отмечается, что средний размер пенсии на 1 января 2025 составил 5 789,05 грн, что на 403,80 грн, или на 7,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Минимальный размер пенсии по возрасту составляет 2361,00 грн.

Где самый высокий размер пенсии

Самый высокий средний размер пенсии по регионам Украины зафиксирован в Киеве — 8 071,65 грн, самый низкий — в Тернопольской области (4 484,69 грн).

Кроме того, в прошлом году ПФУ профинансировал выплату назначенных жилищных субсидий и льгот для более 2,2 млн. получателей в неотапливаемый период и для 3,4 млн. человек в отопительный период на общую сумму 39,6 млрд грн.

Также Фонд направил 19,9 млрд грн на финансирование выплат в связи с временной потерей трудоспособности и 13,7 млрд грн — на финансирование выплат в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.