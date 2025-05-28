ЕС планирует снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 мая 2025, 9:17 Читати українською

ЕС планирует снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель

Еврокомиссия и самые влиятельные государства — члены ЕС настаивают на снижении ценового потолка на российскую нефть, поставляемую морским путем, с $60 до $45 за баррель, сообщили Financial Times источники, знакомые с обсуждением нового, 18-го пакета санкций ЕС в отношении россии.

Еврокомиссия и самые влиятельные государства — члены ЕС настаивают на снижении ценового потолка на российскую нефть, поставляемую морским путем, с $60 до $45 за баррель, сообщили Financial Times источники, знакомые с обсуждением нового, 18-го пакета санкций ЕС в отношении россии.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноОни признали, что в необходимости повышения потолка цен на российскую нефть пока не убеждены все 27 государств — членов ЕС и партнеров по G7.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Они признали, что в необходимости повышения потолка цен на российскую нефть пока не убеждены все 27 государств — членов ЕС и партнеров по G7.

Три официальных лица, проинформированные о встрече министров финансов G7 на прошлой неделе в Банфе, рассказали, что председательствующая в «Большой семерке» Канада предложила включить в совместное заявление четкие формулировки об ужесточении ценового предела на нефть.

Идею поддержали входящие в G7 Франция, Германия, Италия и Великобритания. Но формулировки не попали в заявление по просьбе министра финансов США Скотта Бессента.

В результате для окончательного коммюнике была одобрена формулировка, обязывающая страны G7 «продолжать изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее ужесточение санкций» в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Кроме того, по словам официальных лиц, Венгрия и Греция, ранее выступавшие против ограничений на российскую нефть, все еще оценивают предложение понизить потолок цен.

Напомним

Министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на российскую нефть в сентябре 2022 года, увязав его с шестым санкционным пакетом ЕС, который с 5 декабря 2022-го ввел запрет на морские поставки нефти из россии.

В результате западные компании сохранили возможность обслуживать российские нефтяные грузы, если нефть реализуется по цене равной или ниже предельно установленной.

В декабре 2022 года ЕС вместе с «Большой семеркой» и Австралией ввели предельный уровень цен на российскую нефть в $60 за баррель. В феврале 2023-го был введен потолок цен в $100 за баррель на «светлые» нефтепродукты (дизельное топливо, бензин, нафта) и $45 за баррель на «темные», торгующиеся с дисконтом (мазут, газойль). Эти ограничения неменялись с момента их введения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я_ __
Я_ __
28 мая 2025, 9:30
#
«ЄС планує знизити ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель»

Так кацапстан напряму особливо нікому не продає, вони ж переливають прямо в морі/океані нафту на інший танкер, котрий не є кацапським, і продають потім умовно як «казахстанську» чи там «індонезійську» якусь нафту, з цим ще треба щось ЄС та штатам зробити, бо інакше просто зниження ціни саме на кацапську нафту цю проблему не вирішить, на жаль.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Олександр Міщенко и 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами