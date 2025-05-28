ЕС планирует снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель

Еврокомиссия и самые влиятельные государства — члены ЕС настаивают на снижении ценового потолка на российскую нефть, поставляемую морским путем, с $60 до $45 за баррель, сообщили Financial Times источники, знакомые с обсуждением нового, 18-го пакета санкций ЕС в отношении россии.

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Что известно

Они признали, что в необходимости повышения потолка цен на российскую нефть пока не убеждены все 27 государств — членов ЕС и партнеров по G7.

Три официальных лица, проинформированные о встрече министров финансов G7 на прошлой неделе в Банфе, рассказали, что председательствующая в «Большой семерке» Канада предложила включить в совместное заявление четкие формулировки об ужесточении ценового предела на нефть.

Идею поддержали входящие в G7 Франция, Германия, Италия и Великобритания. Но формулировки не попали в заявление по просьбе министра финансов США Скотта Бессента.

В результате для окончательного коммюнике была одобрена формулировка, обязывающая страны G7 «продолжать изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее ужесточение санкций» в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Кроме того, по словам официальных лиц, Венгрия и Греция, ранее выступавшие против ограничений на российскую нефть, все еще оценивают предложение понизить потолок цен.

Напомним

Министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на российскую нефть в сентябре 2022 года, увязав его с шестым санкционным пакетом ЕС, который с 5 декабря 2022-го ввел запрет на морские поставки нефти из россии.

В результате западные компании сохранили возможность обслуживать российские нефтяные грузы, если нефть реализуется по цене равной или ниже предельно установленной.

В декабре 2022 года ЕС вместе с «Большой семеркой» и Австралией ввели предельный уровень цен на российскую нефть в $60 за баррель. В феврале 2023-го был введен потолок цен в $100 за баррель на «светлые» нефтепродукты (дизельное топливо, бензин, нафта) и $45 за баррель на «темные», торгующиеся с дисконтом (мазут, газойль). Эти ограничения неменялись с момента их введения.