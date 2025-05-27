Национальный банк Украины утвердил критерии, по которым будет определяться прекращение деятельности финансовыми компаниями и ломбардами, внеся соответствующие изменения в положение об авторизации поставщиков финансовых услуг. Об этом пишет пресс-служба НБУ.
Нацбанк определил критерии для выявления бездействия финкомпаний
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Признаки бездействия
Основным показателем считается отсутствие финансовой деятельности в течение шести месяцев после получения лицензии или ее расширения. Это касается как полного прекращения работы, так и отдельных видов финансовых услуг.
Последствия для компаний
Согласно закону «О финансовых услугах и финансовых компаниях», бездействие в течение полугода может привести к отзыву лицензии на предоставление финансовых услуг или отдельной их категории.
Контроль и отчетность
НБУ также определил, с какой даты будут учитываться данные отчетности финкомпаний и ломбардов для проверки выполнения лицензионных условий. Новые правила позволят регулятору быстрее реагировать на случаи, когда компании формально обладают лицензиями, но не осуществляют деятельность.
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