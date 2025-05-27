Инфляция во Франции упала до минимума за четыре года и приблизила понижение ставок ЕЦБ

Во Франции уровень инфляции снизился до 0,6%, что является самым низким показателем с декабря 2020 г. и значительно ниже цели Европейского центрального банка в 2%. Об этом пишет Bloomberg.

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Сигнал для монетарной политики

Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало назвал эти данные «очень обнадеживающим знаком дезинфляции в действии» и добавил, что нормализация денежно-кредитной политики еще не завершена. Он намекнул на вероятное решение Совета управляющих ЕЦБ о понижении ставок на следующем заседании. Ожидается, что 5 июня депозитная ставка ЕЦБ снизится до 2%.

Причины понижения инфляции

Потребительские цены во Франции выросли всего на 0,6% по сравнению с прошлым годом, по сравнению с ожидаемыми аналитиками 0,9%. Основными факторами стали снижение цен на энергоносители на 8,1%, падение стоимости промышленных товаров на 0,2% и замедление роста цен в секторе услуг с 2,4 до 2,1%.

Тенденция в еврозоне

Подобное понижение инфляции наблюдается в Италии, Германии и Испании. Ожидается, что майские показатели крупнейших экономик региона впервые за восемь месяцев будут ниже целевого уровня ЕЦБ.