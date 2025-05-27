К закрытию межбанка курс доллара упал на три копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро подешевело на 7 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 27 мая: евро подешевело на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 27 мая
|
Закрытие 27 мая
|
Изменения
|
41,62/41,65
|
41,59/41,65
|
3 /0
|
47,31/47,33
|
47,24/47,30
|
7/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,79 грн. Евро покупают за 46,98 грн., а продают за 47,63 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,50, евро — 47,25−47,39 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии