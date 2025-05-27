Кабмин выделил 3,9 миллиарда на приобретение жилья для военных

Кабинет Министров утвердил распоряжение о распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, предусматривающим выплату денежной компенсации на приобретение жилья для защитников и защитниц Украины и членов их семей Общий объем финансирования составляет более 3,9 млрд грн.

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Эти средства будут направлены в областные бюджеты и бюджет города Киева для выплат 1 587 людям, имеющим право на получение компенсации.

Среди них ветераны с инвалидностью I и II группы, полученной в результате войны, а также семьи погибших защитников и защитниц.

Денежные средства предоставляются при поддержке Европейского Союза в рамках специального инструмента Ukraine Facility — обширной программы финансовой помощи Украине, которая направлена на восстановление страны, ее модернизацию, а также поддержку реформ.

До конца 2027 года предусмотрено выделение не менее 450 млн евро (в гривневом эквиваленте) на обеспечение жильем лиц, защищавших Украину, и семей погибших.