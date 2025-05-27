Крупнейший суверенный фонд мира обязал работников использовать ИИ

Фонд благосостояния Норвегии, крупнейший суверенный фонд в мире, сделал использование искусственного интеллекта обязательным для своих работников, что уже повысило эффективность минимум на 15%. Об этом пишет Bloomberg.

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Решение руководства

Генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген с 2022 года активно убеждал 670 сотрудников применять ИИ. «Это не может быть добровольным. Использовать И И или нет — не добровольно. Если вы не используете его, вас никогда не повысят. Вы не получите работу», — заявил Танген в интервью.

Применение ИИ в работе

Сейчас около 300 работников фонда пишут код с помощью ИИ. Танген отметил: «Для меня самым большим сюрпризом было сопротивление, когда мы только начинали. Люди не хотят перемен». Он добавил, что 10−20% сотрудников избегают нововведений, если это добровольно, хотя именно им это больше всего нужно.

Результаты и прогнозы

Опрос показал, что в прошлом году эффективность фонда выросла на 15%. Танген ожидает, что в 2025 году этот показатель достигнет 20%, а в следующем году — еще 20%. «Если мы будем конкурировать с компаниями, не использующими ИИ, мы на 50% впереди! Это невероятно. Они никогда нас не догонят», — подчеркнул он.