Цены на газ в Украине достигли двухлетнего рекорда

Цены на природный газ на украинском рынке 26 мая 2025 года достигли 23 000 грн/тыс. куб м (с НДС), как свидетельствуют Котировки Natural Gas ExPro. Таким образом, цены на газ в Украине выросли до самого высокого уровня за более чем два года, с февраля 2023 года. Об этом сообщает профильное издание ExPro.

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В понедельник 26 мая газ в Украине торговался по ценам 22 800 — 23 200 грн/тыс. в зависимости от ресурса.

Причины роста цен

Рост цен на внутреннем рынке связан с рыночными механизмами, прежде всего балансом спроса и предложения.

Кабмин с начала апреля обязал «Укрнафту» продавать газ собственной добычи для «Нафтогаза» на условиях ПСО.

С другой стороны, спрос на газ растет. Конечные потребители покупают больше газа, создавая дополнительные резервы на следующие месяцы.

Газ в Украине и Европе

Цены на газ на украинском рынке превышают цены на европейском, а разница между ценами в последние дни достигает €2/MWh, что является наивысшим значением февраля 2024 года.

Имеющегося спреда пока недостаточно для полноценного восстановления коммерческого импорта природного газа в Украину, поскольку он не покрывает всю маржу.

Если разница между украинскими и европейскими ценами на природный газ продолжит увеличиваться, существует высокая вероятность возобновления импорта газа в Украину частными компаниями.