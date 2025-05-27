Во вторник, 27 мая, в сервисных центрах Министерства внутренних дел возможны перебои в предоставлении ряда услуг, в частности, по приему экзаменов и регистрации автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
В сервисных центрах МВД перебои в предоставлении ряда услуг
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«Внимание! Внеплановые технические работы в Национальной информационной системе», — говорится в сообщении.
Поэтому в сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении услуг:
- прием теоретических и практических экзаменов;
- регистрация и перерегистрация транспортных средств;
- назначение должного пользователя.
Также продолжаются работы по обслуживанию Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
В связи с этим возможны перебои в работе онлайн-сервисов в «Действии» и Кабинете водителя. В частности:
- замена водительского удостоверения;
- перерегистрация авто;
- шеринг авто;
- бронирование номерных знаков;
- продление срока хранения номеров.
О полном возобновлении предоставления услуг в МВД сообщат дополнительно.
Источник: Минфин
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