В сервисных центрах МВД перебои в предоставлении ряда услуг

Во вторник, 27 мая, в сервисных центрах Министерства внутренних дел возможны перебои в предоставлении ряда услуг, в частности, по приему экзаменов и регистрации автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

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«Внимание! Внеплановые технические работы в Национальной информационной системе», — говорится в сообщении.

Поэтому в сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении услуг:

прием теоретических и практических экзаменов;

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

назначение должного пользователя.

Также продолжаются работы по обслуживанию Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В связи с этим возможны перебои в работе онлайн-сервисов в «Действии» и Кабинете водителя. В частности:

замена водительского удостоверения;

перерегистрация авто;

шеринг авто;

бронирование номерных знаков;

продление срока хранения номеров.

О полном возобновлении предоставления услуг в МВД сообщат дополнительно.