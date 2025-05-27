Богачи выбирают Сингапур для хранения золота из-за страха кризисов

Все больше богатых людей перевозят свое золото в Сингапур, считая его безопасным местом для хранения активов на фоне глобальных рисков. Об этом пишет CNBC.

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Рост спроса

За первые четыре месяца 2025 года спрос на хранение золота и серебра в сингапурском хранилище The Reserve вырос на 88%, а продажи слитков увеличились на 200%. В хранилище, расположенном возле аэропорта Сингапура, уже хранятся металлы на сумму около 1,5 миллиарда долларов.

Причины выбора Сингапура

«Идея размещения физического металла в безопасной юрисдикции, такой как Сингапур, со сторонами, которым они могут доверять, становится большой тенденцией сегодня», — объяснил основатель The Reserve Грегор Грегерсен. По его словам, 90% новых клиентов — иностранцы, которые боятся торговых войн, падения рынков и нестабильности. Сингапур привлекает стабильностью, удобным расположением и репутацией «Женевы Востока», хотя конкурирует с Дубаем, где инвесторов сдерживают бюрократические преграды.

Ситуация на рынке золота

На фоне напряжения между США и Китаем цены на золото добились рекордных уровней. Некоторые эксперты прогнозируют рост стоимости унции до 5000 долларов в следующем году. Грегерсен добавляет, что богачи избегают «бумажного золота» из-за рисков контрагентов и геополитики, предпочитая физическое владение.