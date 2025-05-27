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27 мая 2025, 14:03 Читати українською

Участвуйте в Fin Blogger Award 2025 ㅡ главной премии для топовых инвестблогеров Украины!

Fin Blogger Award — национальная премия, где определяют лучшие инвестиционные блоги Украины. В 2025 году она состоится уже третий раз, поэтому организаторы, учебный центр «Биржевой университет» и «Минфин», приглашают всех заинтересованных блоггеров и экспертов в сфере финансов стать участником премии. Заявки принимаются до 5 июня.

Fin Blogger Award — национальная премия, где определяют лучшие инвестиционные блоги Украины.

Цель Fin Blogger Award — поддержать экспертов, создающих качественный контент для развития финансовой грамотности украинцев. Тех, кто способствует привлечению людей к безопасным инвестициям, помогает сохранять и приумножать капитал, а также шаг за шагом приближаться к финансовой свободе.

Подавайте заявку на участие в награждении, если хотите:

  • еще громче заявить о себе как об эксперте в области финансов;
  • вдохновиться на создание нового, интересного и информативного контента;
  • расширить круг своих контактов и познакомиться с командами финансовых компаний, инвестфондов, банков.

Основные номинации конкурса, в которых вы можете принять участие:

1) Лучший YouTube-канал об инвестициях
2) Лучший инстаблог об инвестициях
3) Лучший Telegram-канал для инвесторов
4) Лучший блог о финансах для женщин
5) Проект года по финансовой грамотности для семей
6) Инвестиционный ментор года
7) Медиафигура инвестиционного рынка

А также внеконкурсные номинации:

1) Главный мультиинвестор Украины (за диверсифицированный подход, амбициозные проекты и весомый вклад в развитие инвестиционной культуры в Украине)

2) Ментор по портфельному инвестированию (за мастерство в формировании инвестиционных портфелей: системный подход, глубокий анализ и вдохновение для других инвесторов на пути к финансовому успеху)

3) Медиапрорыв года в нише финансов и инвестиций (за взрывной рост проекта или эксперта в 2024 году: новая аудитория, новый уровень воздействия)

4) Вирусный контент года: охват и влияние (за пост, рилз или видео, которое массово разошлось в лентах и дало реальную пользу инвесторам)

5) Инвестор вдохновляющего года (за реальную трансформацию жизни благодаря инвестициям — и смелость поделиться ею с другими).

6) Будущий голос финансового блогинга (за перспективный старт в финансовом блогинге: новаторский подход, свежие идеи и амбиции стать голосом нового поколения инвесторов).

Внеконкурсная номинация «Будущий голос финансового блогинга» предусматривает прохождение квеста, победитель которого получит главный приз — инвестиционный портфель акций на сумму $2 000 на свой счет.

Основные требования для участия в конкурсе:

  • блог на инвестиционную или финансовую тематику в одном из диджитал-каналов с аудиторией более 2000 подписчиков;
  • инновационность и креативность популяризации денежной грамотности.

Важно! Участник может принять участие одновременно в одной основной и одной внеконкурсной номинации. Для этого он должен подать две заявки в одной форме — одну на основную номинацию, другую — на внеконкурсную.

Победители основных номинаций определяются в зависимости от количества голосов, полученных каждым экспертом или блоггером. Во внеконкурсных номинациях победителей выбирает жюри на основе оценки.

  • Независимое жюри проведет оценку кандидатов по критериям: качество контента, количество и привлечение аудитории, оригинальность и актуальность тем, наличие инфопродукта. Жюри выставляет отметки от 1 до 10 в каждой категории;
  • На сайте конкурса Fin Blogger Award до 23 июня (включительно) будет проходить голосование всех желающих. Победителя номинации определят в зависимости от количества голосов, полученных каждым экспертом и блоггером.

Для участия заполните заявку в Google-форме по ссылке: https://forms.gle/2vg2iTsayzr1PmEZA

Церемония награждения Fin Blogger Award 2025 состоится 26 июня в 18.00 в Киеве.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
27 мая 2025, 14:14
#
Все супер, тільки оце «4) Найкращий блог про фінанси для жінок» там якісь інші поради для інвестора чи розширений перелік інвестиційних активів?)) Я б ще зрозумів, якби найкращих блогерів розділили по номінаціях, де є найкращий чоловік блогер і жінка блогер, а оце «фінанси для жінок», звучить із циклу «як звабити мільярдера і змусити його переписати на себе його активи» :D

Ну серйозно, в чому різниця між цим:
«1) Найкращий YouTube-канал про інвестиції
2) Найкращий інстаблог про інвестиції
3) Найкращий Telegram-канал для інвесторів»

та оцим:
«4) Найкращий блог про фінанси для жінок»

Блог же буде з тими ж порадами, що і чоловікам, і пенсіонерам, і дітям, буде на тих же платформах (інст, ютуб, тг), перейменували б краще і зробили би «найкращий фінансовий блогер чоловік» та «найкращий фінансовий блогер жінка».
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