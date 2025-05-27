Fin Blogger Award — национальная премия, где определяют лучшие инвестиционные блоги Украины. В 2025 году она состоится уже третий раз, поэтому организаторы, учебный центр «Биржевой университет» и «Минфин», приглашают всех заинтересованных блоггеров и экспертов в сфере финансов стать участником премии. Заявки принимаются до 5 июня.
Участвуйте в Fin Blogger Award 2025 ㅡ главной премии для топовых инвестблогеров Украины!
Цель Fin Blogger Award — поддержать экспертов, создающих качественный контент для развития финансовой грамотности украинцев. Тех, кто способствует привлечению людей к безопасным инвестициям, помогает сохранять и приумножать капитал, а также шаг за шагом приближаться к финансовой свободе.
Подавайте заявку на участие в награждении, если хотите:
- еще громче заявить о себе как об эксперте в области финансов;
- вдохновиться на создание нового, интересного и информативного контента;
- расширить круг своих контактов и познакомиться с командами финансовых компаний, инвестфондов, банков.
Основные номинации конкурса, в которых вы можете принять участие:
1) Лучший YouTube-канал об инвестициях
2) Лучший инстаблог об инвестициях
3) Лучший Telegram-канал для инвесторов
4) Лучший блог о финансах для женщин
5) Проект года по финансовой грамотности для семей
6) Инвестиционный ментор года
7) Медиафигура инвестиционного рынка
А также внеконкурсные номинации:
1) Главный мультиинвестор Украины (за диверсифицированный подход, амбициозные проекты и весомый вклад в развитие инвестиционной культуры в Украине)
2) Ментор по портфельному инвестированию (за мастерство в формировании инвестиционных портфелей: системный подход, глубокий анализ и вдохновение для других инвесторов на пути к финансовому успеху)
3) Медиапрорыв года в нише финансов и инвестиций (за взрывной рост проекта или эксперта в 2024 году: новая аудитория, новый уровень воздействия)
4) Вирусный контент года: охват и влияние (за пост, рилз или видео, которое массово разошлось в лентах и дало реальную пользу инвесторам)
5) Инвестор вдохновляющего года (за реальную трансформацию жизни благодаря инвестициям — и смелость поделиться ею с другими).
6) Будущий голос финансового блогинга (за перспективный старт в финансовом блогинге: новаторский подход, свежие идеи и амбиции стать голосом нового поколения инвесторов).
Внеконкурсная номинация «Будущий голос финансового блогинга» предусматривает прохождение квеста, победитель которого получит главный приз — инвестиционный портфель акций на сумму $2 000 на свой счет.
Основные требования для участия в конкурсе:
- блог на инвестиционную или финансовую тематику в одном из диджитал-каналов с аудиторией более 2000 подписчиков;
- инновационность и креативность популяризации денежной грамотности.
Важно! Участник может принять участие одновременно в одной основной и одной внеконкурсной номинации. Для этого он должен подать две заявки в одной форме — одну на основную номинацию, другую — на внеконкурсную.
Победители основных номинаций определяются в зависимости от количества голосов, полученных каждым экспертом или блоггером. Во внеконкурсных номинациях победителей выбирает жюри на основе оценки.
- Независимое жюри проведет оценку кандидатов по критериям: качество контента, количество и привлечение аудитории, оригинальность и актуальность тем, наличие инфопродукта. Жюри выставляет отметки от 1 до 10 в каждой категории;
- На сайте конкурса Fin Blogger Award до 23 июня (включительно) будет проходить голосование всех желающих. Победителя номинации определят в зависимости от количества голосов, полученных каждым экспертом и блоггером.
Для участия заполните заявку в Google-форме по ссылке: https://forms.gle/2vg2iTsayzr1PmEZA
Церемония награждения Fin Blogger Award 2025 состоится 26 июня в 18.00 в Киеве.
Комментарии - 1
Ну серйозно, в чому різниця між цим:
«1) Найкращий YouTube-канал про інвестиції
2) Найкращий інстаблог про інвестиції
3) Найкращий Telegram-канал для інвесторів»
та оцим:
«4) Найкращий блог про фінанси для жінок»
Блог же буде з тими ж порадами, що і чоловікам, і пенсіонерам, і дітям, буде на тих же платформах (інст, ютуб, тг), перейменували б краще і зробили би «найкращий фінансовий блогер чоловік» та «найкращий фінансовий блогер жінка».