UBS ожидает снижение ставки ЕЦБ до 2% в начале июня

По прогнозам UBS, Европейский центральный банк снизит депозитную ставку на 25 базисных пунктов до 2,0% на заседании 5 июня, что будет соответствовать нейтральному уровню ставки, который уже частично учтен рынком. Об этом пишет Investing.com.

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Прогнозы и неопределенность

Решение ЕЦБ будет основываться на обновленных макроэкономических прогнозах Евросистемы, которые предусматривают более слабые темпы роста в 2026 году и более низкую инфляцию в 2025—2026 годах. Однако прогнозы имеют высокую неопределенность из-за возможных тарифов США, в том числе 50% пошлины на товары ЕС, анонсированные Трампом с возможной датой введения 9 июля.

Какая ставка действует сейчас

С 23 апреля ставка по депозитной линии составляет 2,25%, основным операциям рефинансирования — 2,4%, по маржинальной кредитной линии — 2,65%.

Инфляционные показатели

Данные об инфляции в еврозоне за май будут обнародованы 3 июня. UBS прогнозирует годовую инфляцию на уровне 2% (по сравнению с 2,2% раньше) и базовую инфляцию на уровне 2,3% (с 2,7%), что может повлиять на решение ЕЦБ.