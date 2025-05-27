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27 мая 2025, 12:55 Читати українською

Что, если Ethereum и XRP не взлетят в этом бычьем рынке? Какая новая альткойн станет следующей

По мере того как рынок криптовалют готовится к очередному потенциальному росту, возникает вопрос: что произойдет, если на этот раз обычные лидеры, такие как Ethereum и XRP, не возглавят рост? Может ли новая альткойн оказаться в центре внимания и принести впечатляющие прибыли? Изучение возможностей может открыть следующую большую возможность в сфере цифровых активов.

По мере того как рынок криптовалют готовится к очередному потенциальному росту, возникает вопрос: что произойдет, если на этот раз обычные лидеры, такие как Ethereum и XRP, не возглавят рост?

Спрос на $XYZ растет, а его капитализация приближается к отметке в 15 миллионов долларов

Проект XYZVerse ($XYZ), объединяющий мир спорта и криптовалют, привлек значительный интерес инвесторов. В отличие от типичных мемкойнов, XYZVerse позиционирует себя как долгосрочная инициатива с четким планом развития и активным сообществом. Недавно проект был признан лучшим новым мем-проектом, что еще больше укрепило его привлекательность.

Динамика цен и планы листинга

На этапе предпродажи токен $XYZ демонстрировал устойчивый рост. С момента запуска его цена выросла с 0,0001 до 0,003333 доллара, а на следующем этапе она должна вырасти до 0,005 доллара. Окончательная цена предпродажи составляет 0,02 доллара, после чего токен будет листинг на крупных централизованных и децентрализованных биржах.

Прогнозируемая цена листинга в 0,10 доллара может принести ранним инвесторам до 1000-кратной прибыли, при условии, что проект обеспечит необходимую рыночную капитализацию.

На данный момент собрано более 13 миллионов долларов, и предпродажа приближается к еще одному важному рубежу в 15 миллионов долларов. Такой быстрый прогресс свидетельствует о высоком спросе со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов.

Победители получают награды

В XYZVerse сообщество решает, как играть. Активные участники — не просто зрители, они получают вознаграждение за свою преданность в виде токенов XYZ, раздаваемых в рамках аирдропа. Это игра, в которой самые увлеченные игроки выигрывают по-крупному.

Путь к победе

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также постоянному сжиганию токенов, $XYZ создан для чемпионского забега. Каждый ход рассчитан на то, чтобы продвинуть его дальше, укрепить его цену и объединить сообщество верующих, которые считают, что это начало чего-то легендарного.

Аирдропы, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) в последнее время пережил значительные ценовые колебания. За последнюю неделю его цена выросла на 3,38%. За последний месяц ETH подскочил на 44,69%. Однако за последние шесть месяцев он снизился на 22,38%. Эта динамика свидетельствует о сильном краткосрочном восстановлении, несмотря на более длительный спад.

В настоящее время Ethereum торгуется в диапазоне от 2357 до 2739 долларов. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 2926 долларов, а ближайший уровень поддержки — на отметке 2162,77 доллара. Если цена поднимется выше 2926 долларов, она может достичь второго уровня сопротивления на отметке 3307 долларов. С другой стороны, падение ниже 2162,77 долларов может привести к тестированию второго уровня поддержки на отметке 1781,03 доллара.

Технические индикаторы указывают на возможные будущие тенденции. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние находятся близко, на уровнях 2564,67 и 2576,04 долларов соответственно, что указывает на устойчивый импульс. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 67,33, а стохастик — на уровне 90,73, что указывает на то, что ETH может приближаться к более высоким ценовым уровням. Уровень MACD 14,6341 сигнализирует о восходящем импульсе. На основании этих данных цена Ethereum может продолжить рост, но может столкнуться с сопротивлением вблизи 2926 долларов.

Ripple (XRP)

Цена XRP за последние шесть месяцев продемонстрировала значительное движение, поднявшись на 67,92%. За последний месяц она выросла на 7,56%, что указывает на устойчивый восходящий тренд. Однако на прошлой неделе наблюдалось небольшое снижение на 3,31%, в результате чего текущий ценовой диапазон составил 2,25−2,46 доллара.

Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 63,34, что указывает на то, что XRP приближается к зоне перекупленности, но все еще имеет потенциал для роста. Стохастический индикатор находится на высоком уровне 87,82, что может сигнализировать о скором корректировании цены. Уровень MACD на отметке 0,008716 указывает на продолжение бычьего импульса в краткосрочной перспективе.

XRP в настоящее время торгуется вблизи 10-дневной простой скользящей средней в 2,34 доллара и немного ниже 100-дневной SMA в 2,36 доллара. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 2,57 доллара, что примерно на 5% выше текущей цены. Если цена пробьет этот уровень, она может нацелиться на второе сопротивление в 2,79 доллара, что представляет собой потенциальный рост примерно на 13%. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на уровне 2,15 доллара, что примерно на 5% ниже текущего уровня, а вторая поддержка — на уровне 1,94 доллара, что указывает на возможное падение на 14%, если медвежий импульс сохранится.

Solana (SOL)

Solana (SOL) в последнее время демонстрирует заметную ценовую активность. За последнюю неделю ее цена изменилась на 2,38%, что указывает на небольшое повышение. За последний месяц цена SOL выросла на 17,64%, продемонстрировав значительный рост. Однако за последние шесть месяцев цена снизилась на 23,10%, что отражает более долгосрочную нисходящую тенденцию.

Судя по последним данным, есть признаки того, что Solana может продолжить свой восходящий импульс в краткосрочной перспективе. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 62,11, что указывает на приближение монеты к зоне перекупленности, но у нее еще есть потенциал для роста. Стохастический индикатор находится на уровне 92,06, что обычно сигнализирует о перекупленности, которая может привести к коррекции цены. Однако уровень MACD 1,1424 указывает на бычий импульс.

Текущий ценовой диапазон Solana находится между 161,00 и 189,03 долларами, колеблясь вокруг 10-дневной и 100-дневной простых скользящих средних 176,81 и 176,78 долларов. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 202 доллара. Прорыв этого уровня может привести к движению цены к второму сопротивлению на уровне 230 долларов, что означает потенциальный рост до 22%. С другой стороны, ближайший уровень поддержки находится на отметке 146,24 доллара, а второй уровень поддержки — на отметке 118,21 доллара. Падение до этих уровней будет означать снижение примерно на 10−27%. Инвесторы будут внимательно следить за этими уровнями, чтобы оценить следующий шаг Solana.

Заключение

ETH, XRP и SOL демонстрируют сильную динамику, но XYZVerse (XYZ) — первый мемкоин, посвященный всем видам спорта — может стать следующим лидером, объединив спортивных фанатов в сообществе, где мемы и спорт сливаются воедино.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse

Источник: Минфин
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