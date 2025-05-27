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27 мая 2025, 11:47 Читати українською

Пользователь потерял 2,6 млн USDT из-за мошенников, Strategy докупила BTC на $427 миллионов: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Пользователь потерял около 2,6 млн USDT из-за мошенников

Эксперты компании Cyvers зафиксировали потерю около 2,6 млн USDT в результате схемы с использованием «спам-транзакций» (address poisoning). Инцидент произошел из-за переводов с нулевой стоимостью, которые мошенники использовали для обмана пользователя.

В Chainalysis объяснили, что атака address poisoning — это мошенническая схема, при которой злоумышленники создают адрес, очень похожий на тот, с которым часто взаимодействует жертва.

Затем они посылают из нее мелкую транзакцию, чтобы поддельный адрес появился в истории операций. В результате пользователь может случайно переслать средства не тому адресату.

Эксперты отметили, что первоначально пользователь потерял около 843 000 USDT. Приблизительно через три часа жертва повторно перечислила в тот же мошеннический адрес еще 1,75 млн USDT, что привело к общей сумме потерь около 2,6 млн USDT.

Strategy докупила 4 020 биткоинов более чем на $427 миллионов

Соучредитель Strategy (ранее MicroStrategy) Майкл Сейлор сообщил, что в период с 19 по 25 мая 2025 года компания потратила $427,1 млн на приобретение 4 020 биткоинов. Количество актива на балансе компании достигло 580 250 BTC.

Общая сумма расходов на приобретение первой криптовалюты составляет $40,61 млрд при средней стоимости $69 979 за 1 BTC. На момент написания новости 580 250 биткоинов оцениваются более чем в $63,5 млрд. Стоимость 1 биткоина составляет около $109 500.

Сейлор заявил, что доходность компании от покупки биткоина с начала 2025 года составила 16,8%.

Еженедельные поступления в криптофонды стали вторыми по объему с начала 2025 года.

С 17 по 23 мая приток средств в криптовалютные инвестиционные фонды составил $3,29 млрд по сравнению с $785 млн за предыдущую неделю. Об этом говорится в отчете CoinShares.

Положительная динамика сохраняется уже шестую неделю подряд. С начала года общий приток достиг рекордных $10,82 млрд.

Объем активов под управлением (AUM) вырос до $183,7 млрд, приблизившись к историческому максимуму в $187,5 млрд.

Аналитики связывают рост с опасениями по экономике США после снижения рейтинга страны агентством Moody's. Это привело к скачку доходностей US Treasuries и усилило интерес к цифровым активам как альтернативе.

Инструменты на базе биткоина привлекли $2,98 млрд против $557 млн неделей ранее.

Американские спотовые биткоин-ETF обеспечили основную часть объема — $2,75 млрд ($603,7 млн на прошлой неделе).

После активации обновления Pectra в сети Ethereum приток в фонды на основе ETH вырос с $205 млн до $326 млн — максимум с февраля.

Оптимизм преобладал и в других альтокинах, за исключением XRP. Поток инвестиций в фонды на его основе оборвался после 80-недельного периода — зафиксирован рекордный отток в $37,2 млн.

Фонды на базе Solana и Sui привлекли $4,3 млн и $2,9 млн соответственно.

Circle опровергла слухи о продаже компаниям Ripple или Coinbase

Компания Circle — эмитент стейблкоина USDC — опровергла сообщение СМИ о якобы неформальных переговорах о возможной продаже компании биржам Coinbase или Ripple, отметив свой фокус на первоначальном публичном размещении акций (IPO). Об этом сообщает PYMNTS.

«Circle не выставлен на продажу. Наши долгосрочные цели остаются неизменными», — заявил представитель компании в комментарии для PYMNTS.

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Источник: Минфин
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