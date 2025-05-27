Банк развития Совета Европы выделит 50 млн евро на жилье для переселенцев в Украине

Украина заключила соглашение с Банком развития Совета Европы на 50 млн. евро для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. Об этом пишет Telegram-канал министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

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Цель программы

«Подписали новое соглашение с Банком развития Совета Европы на сумму 50 миллионов евро. Это еще один шаг в нашей совместной работе по восстановлению и обеспечению жильем тех, кто потерял его из-за войны», — сообщил Кулеба. Средства будут направлены на предоставление более 1100 льготных ипотечных кредитов для переселенцев.

Условия кредитования

Ипотека подразумевает фиксированную ставку 3% и срок до 30 лет. Заявки на участие в программе можно подать через портал «Дия».

Предыдущий опыт сотрудничества

Это уже вторая программа по БРСЕ. В 2024 году было подписано соглашение на 100 миллионов евро, благодаря которому более 7600 украинцев получили компенсацию за разрушенное жилье.