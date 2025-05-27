Япония уступила статус крупнейшего мирового кредитора впервые за 34 года

Япония потеряла звание крупнейшей кредиторской страны мира, державшей с 1991 года, хотя ее зарубежные активы достигли рекордного уровня, но в Министерстве финансов заявили, что не считают это проблемой. Об этом пишет Reuters.

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Уровень чистых активов

К концу 2024 года чистые внешние активы Японии составили 533,05 триллиона иен ($3,7 триллиона), что на 13% больше, чем годом ранее, сообщило Министерство финансов. Однако Германия обошла Японию с показателем 569,7 триллиона иен, а Китай занял третье место с 516,3 триллиона иен.

Причины смены лидерства

Германия добилась успеха благодаря профициту текущего счета в €248,7 миллиарда, подкрепленного сильной торговлей. Японский профицит составил 29,4 триллиона иен (около €180 миллиардов). Рост курса евро к иене на 5% в прошлом году также усилил прирост немецких активов в иенах.

Позиция Минфина Японии

Министр финансов Кацунобу Като заявил: «Поскольку чистые внешние активы Японии также стабильно растут, сам факт изменения рейтинга не означает существенных изменений в позиции страны». Он добавил, что ослабление иены способствовало более быстрому росту активов по сравнению с обязательствами, в частности из-за увеличения зарубежных бизнес-инвестиций.

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