Курс валют на 27 мая: евро в банках подорожал на 10 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 3 копейки. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 1 копейку в покупке и продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 2 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,76 грн. Евро покупают за 46,90 грн, а продают за 47,70 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,47, евро — 47,20−47,37 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,62−41,65 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,31−47,33 грн/евро.

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