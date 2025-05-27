Швейцарский экспорт в США резко сократился из-за тарифов Трампа

Экспорт Швейцарии в США в апреле снизился на 36% по сравнению с предыдущим месяцем из-за введения тарифов администрацией Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

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Динамика торговли

Падение экспорта произошло уже в первый месяц действия новой тарифной политики США. Импорт из США также снизился — на 15%. Перед этим в течение двух месяцев швейцарские компании наращивали поставки в США, стремясь успеть до введения пошлин, о которых Трамп объявил 2 апреля.

Изменения тарифов и перспективы

Сначала США обложили швейцарские товары тарифами в 31%, но затем снизили их до 10%. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Швейцария «в передней части очереди» для заключения нового торгового соглашения.

Торговый баланс

Несмотря на сокращение экспорта и импорта, положительное сальдо торговли Швейцарии достигло рекордного уровня — 6,3 млрд франков (7,7 млрд долларов).