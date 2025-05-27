Ипотека в Украине: в марте объемы кредитования упали на 14,2%

Ипотечное кредитование в Украине снизилось в марте 2025 года: банки выдали 427 кредитов на 794,6 млн грн, что на 14,2% меньше, чем в феврале (516 кредитов на 926,2 млн грн). Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка.

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По данным НБУ, по сравнению с мартом 2024 года объем выданных кредитов уменьшился на 44,8%.

Из 39 опрошенных банков ипотечные кредиты в марте выдавали 13 денежных учреждений. Большинство сделок заключали на первичном рынке жилья: 232 в марте на сумму 436,5 млн грн против 262 в феврале на сумму 480 млн грн.

На вторичном рынке жилья в марте было заключено 195 сделок на 358,1 млн грн, в феврале — 254 на 445,7 млн грн.

Средневзвешенная эффективная ставка в марте снизилась до 8,0% годовых с 8,06% в феврале.

Регионы

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в марте выдано:

в Киевской области (145 договоров на 287 млн грн, или 36% от общего объема);

в Киеве (95 договоров на 196 млн грн);

во Львовской области (20 договоров на 42 млн грн);

в Ивано-Франковской области (23 договора на 39 млн грн);

в Волынской области (13 договоров на 24 млн грн).

Опрос

В опросе НБУ приняло участие 39 банков, охватывающих более 95% ипотечного портфеля страны. При этом 13 банков сообщили о выдаче новых ипотечных кредитов.