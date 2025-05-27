«Власна справа»: Ветераны получат гранты на 286 миллионов на развитие бизнеса

С начала 2025 года гранты на развитие бизнеса получат около 600 ветеранов и членов их семей.

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«65 ветеранов и их супругов стали победителями восьмой волны программы „Власна справа“. Они получат 32 млн грн на начало или расширение своего бизнеса», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Она добавила, что всего с начала года почти 600 ветеранов и членов семей участников боевых действий получат гранты на общую сумму 286 млн грн.

Бережная отметила, что с начала действия программы уже 1 700 ветеранов и членов их семей стали победителями.

Каждый третий из грантополучателей взял средства на открытие нового бизнеса. Чаще всего предприниматели берут по этой программе гранты до 500 млн. грн.

Среди 65 победителей восьмой в 2025 году волны подачи заявлений на гранты 25 участников боевых действий, 40 членов семей ветеранов получат грант в размере до 500 тыс. грн, 7 — до 250 тыс. грн, 4 — до 1 млн грн.

Больше всего грантополучателей из Винницкой, Киевской, Хмельницкой областей и города Киева.

Условия программы

Согласно условиям программы, участники боевых действий или люди с инвалидностью в результате войны, вторые из их супругов, а также вторые супруги погибших защитников могут получить следующие гранты:

до 250 тыс. грн, до 500 тыс. грн и до 1 млн грн — для ветерана при создании одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тыс. грн и до 500 тыс. грн — для второго супруга ветерана/погибшего защитника при создании одного и двух рабочих мест соответственно.

При получении гранта от 500 тыс. грн до 1 млн грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФОП не менее 12 месяцев. Кроме того, такой грант предоставляется при условии софинансирования с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

Заявки на получение гранта подаются через портал «Дия» вместе с бизнес-планом.