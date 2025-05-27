«Власна справа»: Ветераны получат гранты на 286 миллионов на развитие бизнеса

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 мая 2025, 9:11 Читати українською

«Власна справа»: Ветераны получат гранты на 286 миллионов на развитие бизнеса

С начала 2025 года гранты на развитие бизнеса получат около 600 ветеранов и членов их семей.

С начала 2025 года гранты на развитие бизнеса получат около 600 ветеранов и членов их семей.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах«65 ветеранов и их супругов стали победителями восьмой волны программы „Власна справа“.
Фото: НБУ

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«65 ветеранов и их супругов стали победителями восьмой волны программы „Власна справа“. Они получат 32 млн грн на начало или расширение своего бизнеса», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Она добавила, что всего с начала года почти 600 ветеранов и членов семей участников боевых действий получат гранты на общую сумму 286 млн грн.

Бережная отметила, что с начала действия программы уже 1 700 ветеранов и членов их семей стали победителями.

Каждый третий из грантополучателей взял средства на открытие нового бизнеса. Чаще всего предприниматели берут по этой программе гранты до 500 млн. грн.

Среди 65 победителей восьмой в 2025 году волны подачи заявлений на гранты 25 участников боевых действий, 40 членов семей ветеранов получат грант в размере до 500 тыс. грн, 7 — до 250 тыс. грн, 4 — до 1 млн грн.

Больше всего грантополучателей из Винницкой, Киевской, Хмельницкой областей и города Киева.

Условия программы

Согласно условиям программы, участники боевых действий или люди с инвалидностью в результате войны, вторые из их супругов, а также вторые супруги погибших защитников могут получить следующие гранты:

  • до 250 тыс. грн, до 500 тыс. грн и до 1 млн грн — для ветерана при создании одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;
  • до 250 тыс. грн и до 500 тыс. грн — для второго супруга ветерана/погибшего защитника при создании одного и двух рабочих мест соответственно.

При получении гранта от 500 тыс. грн до 1 млн грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФОП не менее 12 месяцев. Кроме того, такой грант предоставляется при условии софинансирования с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

Заявки на получение гранта подаются через портал «Дия» вместе с бизнес-планом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами