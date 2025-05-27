За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 990 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 982 840 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 26 мая: 990 российских оккупантов, 9 ракет и 222 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 982840 (+990) человек,
- танков — 10860 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 22642 (+1) ед,
- артиллерийских систем — 28337 (+17) ед,
- РСЗО — 1397 (+0) ед,
- средства ПВО — 1171 (+0) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 37853 (+222),
- крылатые ракеты — 3265 (+9),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 49907 (+64) ед,
- специальная техника — 3902 (+0).
Источник: Минфин
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