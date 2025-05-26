К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подешевело на 1 копейку в продаже.
Курс валют на вечер 26 мая: доллар вырос на 10 копеек на межбанке
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Открытие 26 мая
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Закрытие 26 мая
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Изменения
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41,52/41,55
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41,62/41,65
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10 /10
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47,38/47,40
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47,38/47,39
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0/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,73 грн. Евро покупают за 46,80 грн., а продают за 47,60 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,41−41,48, евро — 47,20−47,35 грн.
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Источник: Минфин
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