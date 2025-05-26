Инвестор ETH, заработавший 100 млн$ на FART, предсказывает, что мем-монета может взлететь

Влиятельный инвестор Ethereum , который прославился тем, что заработал 100 миллионов долларов на мем-монете FART, теперь обратил внимание на новый токен стоимостью всего 0,003333 доллара. Этот инвестор предсказывает, что эта малоизвестная мем-монета может взлететь на 9000%. Смелое предсказание вызвало любопытство: что же выделяет эту монету и может ли она действительно стать следующим большим хитом?

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара во время предпродажной фазы.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 13 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые ищут следующую крупную мем-монету.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право возглавить CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Сообщество на первом месте

В XYZVerse все решают участники сообщества. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила 10% от общего запаса токенов — около 10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также регулярному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на ускорение динамики, рост цен и сплочение лояльного сообщества, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Следующий скачок Ethereum: PoS, шардинг и рыночный потенциал

Ethereum прошел долгий путь с момента своего запуска в 2015 году. Созданный Виталиком Бутериным в 2013 году, это блокчейн, который позволяет создавать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Он питает обширную экосистему, включая децентрализованные финансы и решения Layer 2, такие как Arbitrum и Polygon, которые ускоряют транзакции. В 2022 году Ethereum сделал большой шаг к Proof-of-Stake с Merge, что сделало его более энергоэффективным. Ether (ETH) — это сердце сети, используемое для транзакций и вознаграждения тех, кто ставит свои монеты.

В перспективе Ethereum планирует внедрить шардинг для повышения скорости и снижения затрат. Это демонстрирует стремление компании к совершенствованию и сохранению лидерства. Прогнозы цен предполагают, что в следующем году ETH может достичь 6580,53 доллара. К 2025 году даже при самом низком сценарии он может стоить около 2700,31 доллара. По сравнению с другими монетами, Ethereum выделяется благодаря своей мощной технологии и постоянным обновлениям. На текущем рынке, где тенденции приходят и уходят, ETH выглядит многообещающе. Его фокус на эффективности и децентрализации делает его привлекательным вариантом для многих.

FARTCOIN: превращает транзакции блокчейна в моменты веселья

Встречайте FARTCOIN, мемкоин, который добавляет в мир криптовалют здоровую дозу юмора. Созданный на блокчейне Solana, FARTCOIN предлагает пользователям зарабатывать токены, делясь мемами, шутками и коротким контентом на тему пердежа. Каждая транзакция сопровождается неожиданным поворотом: цифровым звуковым эффектом пердежа, называемым «Gas Fee» (плата за газ). Эта забавная функция превращает обычные переводы токенов в моменты веселья, прославляя интернет-юмор в децентрализованной экосистеме. В основе FARTCOIN лежит «Терминал правды» — движок на базе искусственного интеллекта, который стимулирует креативность и поддерживает активность сообщества.

На рынке, где мемкойны часто привлекают внимание, FARTCOIN выделяется уникальным сочетанием юмора и технологий. Объединяя пользовательский контент с искусственным интеллектом, он превращает вирусные шутки в социальное движение на блокчейне. В то время как другие монеты сосредоточены исключительно на финансовой полезности, FARTCOIN объединяет людей через общий смех. Поскольку криптосообщество продолжает ценить инновации и вовлеченность, такие проекты, как FARTCOIN, предлагают свежий взгляд на вещи. Независимо от того, станет ли он крупным игроком или останется легким экспериментом, он отражает эволюцию цифровых валют на современном рынке.

Заключение

ETH и FART взлетели в этом бычьем рынке, но $XYZ, мемкойн для всех видов спорта, стремится к массовому росту, объединяя спортивных фанатов и мем-культуру.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse