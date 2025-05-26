Украинские евробонды потеряли более 10% на фоне сомнений в перемирии

Долларовые еврооблигации Украины показали худший результат среди развивающихся рынков, потеряв с начала 2025 года более 10 % из-за угасания надежд на выполнение обещаний президента США Дональда Трампа по прекращению войны с россией. Об этом пишет Bloomberg.

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Смена настроений инвесторов

В начале года инвесторы верили в возможность перемирия, что привело к повышению цен на украинские еврооблигации почти дважды после реструктуризации долга в августе 2024 года. Оптимизм медленно исчезает, а Morgan Stanley предсказывая, что война будет продолжаться в 2025 году и Bank of America предупреждает о «рисках снижения» стоимости долга из-за затяжных боев.

Текущая ситуация на рынке

Долларовые облигации Украины на протяжении нескольких дней подряд оставались в числе худших на развивающихся рынках. Бескупонные облигации с погашением в 2035 году, привязанные к экономическим показателям Украины, продавались чуть выше 50 центов за долар, по сравнению с 70 центами в феврале.