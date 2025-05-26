Moody's подтвердило рейтинги Китая на уровне «A1» с «негативным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги Китая в иностранной и национальной валюте на уровне «A1» с «негативным» прогнозом.

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Как говорится в сообщении агентства, «негативный» прогноз рейтингов обусловлен риском того, что напряженность в отношениях Китая с его крупными торговыми партнерами окажет отрицательное влияние на кредитный профиль страны в долгосрочной перспективе.

В частности, изменения в глобальных торговых потоках и ослабление мировой торговли могут помешать КНР добиться перехода к модели экономического роста, основанного на повышении производительности, а также сдержать увеличение госдолга, отмечают эксперты Moody's.

«Рейтинги Китая на уровне „A1“ учитывают крупный размер экономики страны, ее динамичность и перспективы развития инноваций», — говорится в пресс-релизе.

Аналитики агентства ожидают при этом, что потенциал роста экономики КНР к 2030 году сократится до 3,5−4%.

По итогам 2024 года экономика КНР увеличилась на 5%, такой же рост предусмотрен планом социально-экономического развития на 2025 год.