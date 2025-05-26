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26 мая 2025, 17:04 Читати українською

Китай ужесточил требования по использованию юаня в торговле

Народный банк Китая потребовал от крупнейших банков страны увеличить долю юаня при обслуживании трансграничной торговли на фоне эскалации торговых войн с США. Об этом пишет агентство Bloomberg

Народный банк Китая потребовал от крупнейших банков страны увеличить долю юаня при обслуживании трансграничной торговли на фоне эскалации торговых войн с США.
Фото: depositphotos

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Детали

Банк повысил минимальную долю торговых операций в юанях до 40% с прежних 25% в рамках корректировки макропруденциального надзора, сообщают источники издания.

Хотя это требование не является обязательным, банки, не выполняющие установленные показатели, получают более низкие оценки при регулятивных проверках, что негативно влияет на их возможности для расширения бизнеса.

Народный банк Китая пока не прокомментировал данную информацию, отметило агентство.

Резкое увеличение требований подчеркивает желание Пекина ускорить использование юаня в мировой торговле и может существенно повлиять на спрос на китайскую валюту в условиях, когда масштабные тарифы Трампа вызывают опасения относительно международной привлекательности долларовых активов.

Объем импорта и экспорта товаров Китая в 2024 году составил 43,8 трлн юаней ($6,1 трлн). Доля трансграничных платежей в юанях в товарной торговле достигла 30%, заявил в январе управляющий банком Пан Гуншэн.

Китай активно продвигает трансграничное использование юаня через различные инициативы в последние месяцы. В прошлом месяце власти пообещали дальнейшее совершенствование трансграничных финансовых услуг в Шанхае, включая повышение эффективности расчетов и оптимизацию услуг хеджирования валютных рисков.

Банки также могут предлагать льготные тарифы экспортерам и импортерам для стимулирования использования китайской валюты.

На прошлой неделе стало известно, что доля юаня в международных расчетах в апреле снизилась на 0,63 процентных пункта, составив 3,5%. Это привело к падению юаня на пятое место среди мировых валют, по данным SWIFT.

Общая стоимость платежей в юанях уменьшилась на 14,14% по сравнению с мартом. При этом доллар сохранил лидирующую позицию с долей 49,68%, а евро занял второе место с 22,24%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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