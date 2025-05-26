Трамп обрушил российские акции на 100 миллиардов рублей

Угрозы президента США Дональда Трампа усилить санкции против россии из-за ударов по Украине повлекли за собой обвал российского рынка акций, который потерял около 100 миллиардов рублей капитализации за несколько часов. Трамп назвал Владимира Путина «сумасшедшим». Об этом пишет Moscow Times.

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Падение индекса Мосбиржи

Индекс Мосбиржи снизился на 2%, достигнув 2713 пунктов — самого низкого уровня с начала апреля. В общей сложности за несколько часов торгов капитализация рынка сократилась примерно на 100 миллиардов рублей.

Лидеры падения

Больше всего потеряли акции «Газпрома» — 3,5%. Бумаги Сбербанка подешевели на 1,5%, ВТБ — на 2,4% на фоне новостей о возможном отключении 20 российских банков от SWIFT Евросоюзом. Акции «Роснефти» снизились на 1,4%, «Совкомфлота» — на 2,6%, «Северстали» — на 2%, «Аэрофлота» и «Магнита» — на 2,2%.