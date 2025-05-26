Угрозы президента США Дональда Трампа усилить санкции против россии из-за ударов по Украине повлекли за собой обвал российского рынка акций, который потерял около 100 миллиардов рублей капитализации за несколько часов. Трамп назвал Владимира Путина «сумасшедшим». Об этом пишет Moscow Times.
Трамп обрушил российские акции на 100 миллиардов рублей
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Падение индекса Мосбиржи
Индекс Мосбиржи снизился на 2%, достигнув 2713 пунктов — самого низкого уровня с начала апреля. В общей сложности за несколько часов торгов капитализация рынка сократилась примерно на 100 миллиардов рублей.
Лидеры падения
Больше всего потеряли акции «Газпрома» — 3,5%. Бумаги Сбербанка подешевели на 1,5%, ВТБ — на 2,4% на фоне новостей о возможном отключении 20 российских банков от SWIFT Евросоюзом. Акции «Роснефти» снизились на 1,4%, «Совкомфлота» — на 2,6%, «Северстали» — на 2%, «Аэрофлота» и «Магнита» — на 2,2%.
Источник: Минфин
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