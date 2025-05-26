Налоговая возместила плательщикам 55,5 млрд грн НДС

По состоянию на 1 мая 2025 плательщикам уже возмещено 55,5 млрд грн НДС. Это то, что уже фактически перечислено. Это на 10,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года и больше такого показателя в 2023 году на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн). Об этом сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко.

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«Что касается остатка. Сразу посоветую: прекращайте истерики и страшилки о непрерывном росте. Не пугайте страну и всех подавших заявки на возмещение НДС. Остаток НДС, находившийся в работе по состоянию на 1 мая — 30,4 млрд гривен», — подчеркнул Кравченко.

По его словам:

4,4 млрд грн — суммы НДС, по которым с 24 по 30 апреля были завершены проверки, а заявки находились на исполнении в Казначействе. После согласования сумм эти средства в течение 5 дней были возмещены плательщикам;

14,5 млрд грн — суммы НДС, по которым продолжаются камеральные проверки;

3,6 млрд грн — суммы НДС, по которым продолжаются документальные проверки;

7,7 млрд грн — суммы НДС, по которым идет согласование результатов проверок по результатам административного или судебного обжалования.

«26 млрд грн — это не о задолженности, а обычный рабочий процесс, в рамках которого четко прописано, что и когда должно быть сделано (удивительно, что паникеры об этом не знали или сознательно забыли). меньше на 27,5 млрд грн (36,1 млрд грн)», — рассказал глава ГНС.

Он также отметил, что выросло, логично, и количество заявок: 13 003 против 12 246 в прошлом году. Больше заявлений — больше операций — 10 207 штук.

Поэтому 26 млрд гривен — это сумма, по которой продолжаются камеральные, документальные проверки или согласование результатов таких проверок.

Так что такая сумма не является задолженностью по возмещению НДС.

В мае плательщики сами подали уточненные декларации на уменьшение суммы на 0,4 млрд грн. Поэтому оставшийся к началу мая остаток уже уменьшился.

«Налоговая работает, в рабочем процессе ежедневно меняются суммы, данные, решения. Неизменными остаются лишь истерики отдельных лиц — они стабильны, как никогда.