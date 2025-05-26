Швейцарський бренд Franck Muller випустив обмежену серію годинників з інтеграцією Solana

Швейцарский бренд Franck Muller выпустил ограниченную серию часов с интеграцией Solana. В коллекции представлено 1111 экземпляров с QR-кодами, которые привязаны к персональным кошелькам пользователей в сети Solana. Об этом пишет Incrypted.

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Цена одного экземпляра составляет 20 000 швейцарских франков, что эквивалентно примерно $24 300.

«Часовая индустрия все активнее интегрируется в Web3, и новая коллекция, вдохновленная Solana, является очередным шагом в этом направлении. Уникальный дизайн может привлечь участников экосистемы Solana, однако запуск часов происходит в непростое время — пользователи криптовалюты все чаще становятся жертвами физических нападений», — отметили в CoinDesk.

Журналисты вспомнили случай, когда во Франции напали на дочь и внука генерального директора криптоплатформы Paymium Пьера Нуаза — их пытались украсть среди бела дня, а видео инцидента появилось в соцсетях.

Также недавно в Нью-Йорке был арестован криптоинвестор Джон Вельц — его подозревают в похищении и длительном содержании мужчины в элитном таунхаусе на Мангеттене.