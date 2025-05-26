«Налог на Google»: поступления в бюджет составляют около 7 миллиардов гривен

С начала 2025 года поступления от «налога на Google» составили около 7 миллиардов гривен, что почти на 30% больше, чем в прошлом. Об этом написал глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев .

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Рост поступлений

Объем облагаемых услуг вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время количество плательщиков выросло до 136 компаний.

За январь-май 2025 года поступления в государственный бюджет составляют около 7 миллиардов гривен — это примерно 76,1 миллиона евро или 85,2 миллиона долларов США.

Это на 1,8 миллиарда гривен больше, чем за тот же период в прошлом году.

Кто самый большой плательщик

Среди крупнейших налогоплательщиков — международные IT-гиганты Google, Apple, Meta, Valve, Sony, Netflix, Spotify, Adobe, Etsy, Epic Games, Upwork и Wargaming Group.

Также свои налоговые обязательства выполнили платформы Bolt и Uklon, уплатив совокупно 4,4 миллиона евро. Сервис OnlyFans также подал отчетность и перечислил в бюджет 0,8 миллиона долларов.