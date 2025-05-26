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26 мая 2025, 13:34 Читати українською

ЕИБ предоставит гарантии до 400 млн евро европейскому бизнесу, который работает в Украине

Европейский инвестиционный банк заключил первое соглашение с европейскими экспортно-кредитными агентствами по предоставлению финансовых гарантий для компаний, ведущих бизнес с Украиной. Запрос на такие гарантии уже сейчас достиг 400 млн евро. Об этом сказала президент ЕИБ Надежда Кальвино, сообщает Укринформ.

Европейский инвестиционный банк заключил первое соглашение с европейскими экспортно-кредитными агентствами по предоставлению финансовых гарантий для компаний, ведущих бизнес с Украиной.

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«Хочу напомнить, что мы подписали первое соглашение с экспортными кредитными учреждениями по всему ЕС. Поэтому европейские компании могут обращаться в свои национальные экспортно-кредитные агентства, чтобы получить доступ к европейским гарантиям, когда они имеют дело с Украиной. Эти услуги по предоставлению экспортных гарантий, которые мы положили начало бюджету в 300 млн евро, уже превысили ожидания. ЕИБ уже получил запрос от национальных экспортно-кредитных агентств на сумму около 400 млн. евро», — отметила руководитель ЕИБ.

Она отметила, что ЕИБ поддерживает европейские приоритеты и доставляет деньги туда, где они необходимы. В частности, ЕИБ остается одним из наиболее важных финансовых партнеров Украины.

«Мы мобилизовали 3 млрд евро финансовой поддержки для Украины и сейчас добились большой скорости в реализации финансовых проектов в Украине. Это означает, что мы представляем новые такие проекты каждые две недели — при этом мы говорим о транспорте, энергетике, инфраструктуре, больницах, школах, детских садах, университетах, инфраструктуре по водоснабжению, локальному транспорту и муниципальным услугам по всей стране. Мы также говорим о поддержке частного сектора», — сказала Кальвино.

Она подчеркнула, что в этих усилиях ЕИБ тесно сотрудничает с властями Украины как на национальном, так и на муниципальном уровнях.

«Мы будем играть важную роль и дальше, потому что ЕИБ не только мощно поддерживает Украину сейчас, мы также являемся наиболее опытным партнером, когда речь идет о ее вхождении в Европейский Союз. Мы вкладываем инвестиции и оказываем техническую поддержку разным странам в процессе их вхождения в ЕС и будем играть очень важную роль в этом также с Украиной, когда она воссоединится с европейской семьей», — подчеркнула президент ЕИБ.

Источник: Минфин
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