Приток средств в американские ETF с начала года составил рекордные $437 млрд

Международные инвесторы вложили в американские биржевые фонды (ETF) $437 млрд с начала года, несмотря на повышенную волатильность на финансовых рынках, что является рекордным показателем для этого периода, по данным аналитической компании VettaFi. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Покупка активов

«Инвесторы рассматривают падение котировок как возможность для покупки активов», — отметил глава отдела исследований в VettaFi Тодд Розенблют.

Как считает WSJ, отчасти столь резкий приток активов вызван тем, что инвесторы выводят средства из фондов с активным управлением и переносят их в ETF, которые предлагают более низкие комиссионные и определенные налоговые льготы.

Основная доля денежного потока пришлась на два основных вида ETF — фонды акций и фонды облигаций.

Безусловным лидером по объему привлеченных средств стал фонд Vanguard Group, привязанный к индексу S&P 500. Этот фонд с крайне низкой комиссией привлек с начала года $65 млрд и стал крупнейшим в мире по объему активов. В прошлом году он привлек рекордные $116 млрд, в этом году, при сохранении текущих темпов, этот рекорд может быть превышен уже к октябрю.

«В период особой волатильности в начале апреля соотношение покупок к продажам составляло 5 к 1, — отметил главный инвестиционный директор Vanguard Грэг Дэвис. — Инвесторы накопили огромные запасы денежных средств, и они знают, что, когда активы продают, нужно пускать деньги в дело».

Ранее в мае глава инвесткомпании BlackRock Ларри Финк оценил общий объем средств под управлением фондов денежного рынка в $11 трлн. Часть этих средств также может в итоге оказаться в фондах акций и облигаций.