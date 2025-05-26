Цена на нефть пошла вверх после продолжения переговоров между Трампом и ЕС

Цены на нефть выросли после решения президента США Дональда Трампа продолжить торговые переговоры с Евросоюзом, что снизило опасения по поводу влияния американских тарифов на мировую экономику и спрос на топливо. Об этом пишет Reuters.

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Динамика цен

На 26 мая фьючерсы на нефть Brent подорожали на 26 центов (0,4%), достигнув $65,04 за баррель, а WTI выросла на 24 цента (0,39%) до $61,77 за баррель. В пятницу рост цен составил 0,5%, в том числе из-за ограниченного прогресса в переговорах иранской нефти на рынке.

Дополнительные факторы

Данные Baker Hughes показали сокращение количества нефтяных буровых установок в США на 8 единиц до 465 — самого низкого уровня с ноября 2021 г. из-за низких цен, однако рост цен ограничивают ожидания, что ОПЕК+ может нарастить добычу на 411 тысяч баррелей в сутки в июле на следующей встрече.