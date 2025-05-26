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26 мая 2025, 11:37 Читати українською

Авто из Китая: какие новые и б/у модели покупали чаще всего в апреле

Доля китайских машин в украинском автопарке растет — преимущественно в сегменте продаж новых, а также в импорте подержанных моделей и внутренних перепродажах. Об этом говорится в данных Института исследований авторынка.

Доля китайских машин в украинском автопарке растет — преимущественно в сегменте продаж новых, а также в импорте подержанных моделей и внутренних перепродажах.
Фото: elcars.ua

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Рынок подержанных легковых автомобилей

В апреле 2025 года доля легковых автомобилей, произведенных в Китае, в структуре внутренних перепродаж составила 1,4%. Самой популярной моделью в этом сегменте стал Volkswagen ID.4 Crozz — электрокроссовер китайского производства.

Несмотря на знакомый бренд, версия имеет ряд известных проблем: сбои мультимедийной системы, нестабильная работа кондиционера, зарядный порт формата GB/T, а также ограниченный функционал интерфейса без вмешательства — для появления языка, карт и навигации часто нужна замена блока. И все же, именно эта модель лидирует в сегменте — очевидно, через узнаваемый логотип, современный вид и относительно доступную цену. За месяц перепродано 88 таких авто.

На втором месте — Geely CK из 54 шт., а замыкает тройку лидеров Chery QQ (45 единиц).

Средний возраст автомобилей в этом сегменте — 9 лет.

Легковики производимые в Китае, подержанные, апрель 2025 г.

Еще одна часть рынка легковых автомобилей с пробегом, имеющих табличку «Made in China» — первые регистрации подержанных автомобилей, импортируемых из-за рубежа, где производителем выступал именно Китай.

Здесь доля еще ниже — 1%, однако модели уже совсем другого сорта.

Лидирует Zeekr 001 (34 единицы), являющийся представителем нового поколения китайских электромобилей премиумкласса.

На втором месте — MG ZS (18 авто), третье занимает Zeekr 7X с 17 зарегистрированными единицами.

Средний возраст в этом сегменте — 3 года, что свидетельствует о преимуществе современных технологий и импорте молодых электроавто.

Рынок новых легковушек

На рынке новых легковых автомобилей китайского происхождения ситуация выглядит гораздо активнее.

В апреле 2025 года их доля составила 14% всех первых регистраций — это уже каждый седьмой новый автомобиль, зарегистрированный в Украине.

Легковики произведены в Китае, новые, апрель 2025 г.

Абсолютным лидером стала модель BYD Song Plus с результатом 174-й регистрации. Это кроссовер с гибридной или полностью электрической силовой установкой, демонстрирующий хорошее соотношение цены, оснастки и современного дизайна.

На втором месте — Zeekr 001 (62 шт.), который уверенно закрепляется как представитель нового «элитного Китая».

Третье место занял Audi Q4 — собранный в КНР для глобальных рынков, включая Европу — 56 регистраций.

Такая динамика подтверждает: в сегменте новых авто китайское производство уже давно перестало быть исключительно «про китайские бренды».

Автомобили китайского производства остаются заметной, но не определяющей частью украинского авторынка.

Их доля пока скромная на вторичном рынке, среди новых автомобилей китайская сборка довольно часто фигурирует в документах первой регистрации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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