Курс валют на 26 мая: доллар и евро в банках подешевели на 10 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 10 копеек, а в продаже вырос на 1 копейку. Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке и продаже не изменился. Евро в покупке прибавило 13 копеек, а в продаже 21 копейку.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,75 грн. Евро покупают за 46,60 грн., а продают за 47,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 47,14−47,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,52−41,55 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,38−47,40 грн/евро.

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