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Новости компаний
26 мая 2025, 19:45 Читати українською
Новая эра KAM: Валерия Медвецкая о том, как финансовая стратегия стала ключом к успеху в ритейле
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Источник: Минфин
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