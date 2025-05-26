За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 000 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 981850 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 мая: 1000 российских оккупантов, 53 ракеты и 264 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 981850 (+1000) человек,
- танков — 10858 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 22641 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 28320 (+51) ед,
- РСЗО — 1397 (+1) ед,
- средства ПВО — 1171 (+2) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 37631 (+264),
- крылатые ракеты — 3256 (+53),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 49843 (+92) ед,
- специальная техника — 3902 (+0)
Источник: Минфин
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