SEC приняла к рассмотрению заявку на запуск спотового TRX-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла к рассмотрению заявку компании Canary Capital на запуск спотового ETF на базе TRON (TRX). Отличительной особенностью этого кейса является стейкинг, уже фигурирующий в структуре фонда. Об этом пишет Incrypted

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Подробности

Эта заявка Canary Capital подала еще в середине апреля 2025 года. Известно, что он будет торговаться на бирже Cboe в случае одобрения. Кастодианом выступит BitGo Trust Company.

Это первый спотовый TRX-ETF в США в принципе. Кроме того, в его структуре изначально присутствует стэйкинг, чего нет в большинстве других заявок на фонды на базе альтокинов.

Принятие SEC бумаг означает начало отсчета окончательного дедлайна в 240 дней, в течение которого регулятор должен принять решение по ним.

Однако, как считает эксперт Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт, Комиссия склонна использовать все отведенное ей время.

Он спрогнозировал одобрение первых спотовых ETF на базе альтоинов в США в IV квартале 2025 года.

Несмотря на положительную новость, TRX торгуется с проседанием в 3%.

Canary Capital также подала заявки и на другие продукты на базе альтоинов, а именно: