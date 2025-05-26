Пакистан выделяет мощности 2000 МВт для майнинга биткоина

Пакистан выделил около 4% (2000 МВт) мощности электросетей на майнинг биткоинов. Об этом пишет Bloomberg .

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Что известно

Страна сделала такой шаг в рамках первого этапа общенациональной инициативы по поддержке майнинга биткоинов и центров обработки данных ИИ во время усилий по легализации криптовалюты и привлечению иностранных инвестиций.

«Инициатива, возглавляемая Пакистанским криптовалютным советом, также поможет монетизировать избыток энергии и создать высокотехнологичные рабочие места», — говорится в заявлении министерства финансов.

По словам министерства, как ожидается, проекты по производству электроэнергии на основе угля, такие как Sahiwal, China Hub и Port Oasim, сейчас работающие на 15% мощности, входят в перечень тех, которые будут перепрофилированы для этих усилий.

Федеральное правительство Пакистана ищет инвестиции для поддержки экономики, едва избежавшей дефолта в 2023 году. Имея около 15−20 миллионов пользователей криптовалют, страна стремится создать регуляторную базу для развития местной экосистемы и привлечения мирового капитала.

В апреле она привлекла Чанпена Чжао, соучредителя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, для создания платформы цифровых финансов.

Крипторада также подписала первоначальное соглашение с криптпроектом президента США Дональда Трампа об ускорении инноваций в блокчейне.

Согласно заявлению Министерства финансов, страна привлекла внимание мировых криптомайнеров и компаний, занимающихся инфраструктурой данных, в которой конкретные имена не раскрываются.