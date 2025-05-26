Официальный курс: НБУ оставил курс гривны без изменений

Национальный банк Украины установил на 26 мая 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5094 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.

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Валютный рынок

Нацбанк на 26 мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 46,99 грн (на 23 мая курс был установлен на уровне 46,92 грн). Европейская валюта подорожала на 7 копеек.

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