Национальный банк Украины установил на 26 мая 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5094 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.
Официальный курс: НБУ оставил курс гривны без изменений
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Валютный рынок
Нацбанк на 26 мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 46,99 грн (на 23 мая курс был установлен на уровне 46,92 грн). Европейская валюта подорожала на 7 копеек.
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Источник: Минфин
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