Киев занял 26 место среди 100 городов в Рейтинге прозрачности 2024 года. Столица получила 51,5 балла из 100 возможных и оказалась между Славутой (35 тыс. жителей) и Ровным (250 тыс. жителей). Об этом сообщает «Transparentcities».

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Что известно

В исследовании 2024 года аналитики оценивали город по 70 индикаторам, среди которых 22 являлись требованиями закона, 17 — сочетали в себе требования закона и лучшие практики управления, а 31 — проверяли применение лучших практик.

Лучше всего Киев справился с критериями, которые сочетали требования закона и лучшие практики управления (уровень реализации — 67,3%), а хуже всего — с опирающимися на требования закона (уровень реализации — 38,6%).

Среди 70 индикаторов 34 были новыми, остальные перешли с 2023-го. По новым критериям Киев продемонстрировал получше результат, чем по оставшимся с предыдущего года.

При оценке аналитики проанализировали 7 важных направлений работы городского совета: открытость, бюджет и закупки, коммунальное имущество, взаимодействие с общественностью, кадровая политика и добродетель, услуги гражданам, реагирование на вызовы войны.

Успешнее всего столица справилась со сферой бюджета и закупок, продемонстрировав значительно более высокий результат, чем средний по стране (67,6% против 39,6%), а наиболее неудачно — со сферой услуг гражданам (16,7% против 23,4%).

Уровень выполнения сферы открытости был примерно таким же как общеукраинский.

Киев опережает все города по количеству электронных услуг на основе открытых данных. Карта укрытий, карта уборных, дашборд «Парковочное пространство», отдельная карта парковок, дашборд «Петиции», дашборд со статистикой петиций — создание этих продуктов требует определенных финансовых ресурсов, но их функционирование обеспечивает прозрачность и удобство там, где самостоятельный анализ открытых данных занимал бы очень много.

Отдельно стоит отметить мобильное приложение «Киев Цифровой», которое предоставляет доступ к муниципальным услугам, петициям, опросам и жизненно важной информации, в частности по укрытиям и движению транспорта, — это пример эффективной коммуникации с жителями в условиях военного времени.

Совершенно провальным оказалось выполнение критериев, связанных с обнародованием машиночитных наборов открытых данных, предусмотренных постановлением КМУ № 835.

Неутешительная в Киеве ситуация с предоставлением услуг гражданам — в 2024 году киевляне могли пользоваться местной системой электронной записи детей в детские сады. Онлайн-запись в первый класс через Портал услуг заработал только в апреле 2025 года. Также в столице отсутствует система электронной регистрации заявлений о взятии на квартирный учет.

Аналитики программы обратили внимание еще на некоторые аспекты, уменьшающие прозрачность киевских властей.

КГГА не всегда учитывает потребности граждан в удобном доступе к информации и публикует распоряжение городского головы исключительно в pdf-документах, представленных в качестве фото- или сканкопии. Текстовые фрагменты в таких документах нельзя скопировать или найти по поиску. В то же время, решения Киевсовета публикуются в двух вариантах — в виде сканкопии и в форме открытых данных, и каждый при необходимости может легко прорабатывать текстовый контент.

Еще одной проблемой является отсутствие согласованной системы нумерации вопросов в повестках и протоколах сессий Киевсовета.

Напомним

Программа «Прозрачные города» представила результаты Рейтинга прозрачности-2024. Прозрачными признаны 5 городов — Черновцы, Винница, Луцк, Львов и Мукачево.