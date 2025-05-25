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25 мая 2025, 14:10 Читати українською

Кабмин утвердил новый порядок отпуска и продажи материальных ценностей

Правительство утвердило постановление «Об утверждении Порядка отпуска материальных ценностей государственных резервов». Она внедряет новые механизмы отпуска и продажи материальных ценностей, хранящихся в государственных резервах. Как государство в случае необходимости может использовать свои резервы.

Правительство утвердило постановление «Об утверждении Порядка отпуска материальных ценностей государственных резервов».
Фото: depositphotos

Новый порядок

  • Как отпускаются запасы

Материальные ценности могут либо бесплатно отпускаться нуждающимся (например, для стратегических нужд, гуманитарной помощи и т. п.), либо продаваться через открытые электронные аукционы в системе «Прозорро.Продажи».

  • Когда и кому можно отпускать

Определено, кто может получить эти запасы и в каких случаях, а также условия продажи, определение победителей аукциона — все имеет четкую процедуру.

  • Какие документы больше не действуют

Постановление признает утратившими силу старые правила, которые уже не соответствуют современному законодательству. В частности, признано утратившим силу постановление Кабмина от 25 августа 2004 г. № 1078 «Об утверждении Порядка реализации материальных ценностей государственного резерва».

Что это даст

«Этот порядок — важный шаг, регулирующий вопрос использования государством своих резервов. Он делает процесс прозрачным и понятным для общества», — отметил заместитель Министра экономики Виталий Киндратов.

Этот порядок позволит эффективно и в установленном законодательством порядке использовать государственные запасы с учетом потребностей общества, что в свою очередь обеспечит безопасность и стабильность.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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