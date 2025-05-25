За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1020 оккупантов.
Потери врага за 24 мая: 1020 российских оккупантов, 6 ракет и 190 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 980850 (+1020) человек,
- танков — 10854 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 22633 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 28269 (+68) ед,
- РСЗО — 1396 (+1) ед,
- средства ПВО — 1169 (+0) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 37367 (+190),
- крылатые ракеты — 3203 (+6),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 49751 (+112) ед,
- специальная техника — 3902 (+7)
Источник: Минфин
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