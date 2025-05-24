«Уменьшение рисков приводит к новым возможностям»: эксперт Биржевого университета

Уменьшение рисков и в инвестициях приводит к уменьшению доходности, но позволяет конвертировать средства в другие перспективные активы. Об этом рассказал инвестор, лектор курса «Опционы для портфельного инвестора» в Биржевом университете Богдан Сидоренко во время Invest Talk Summit.

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Эксперт отметил, что правильная стратегия для инвестиций, учитывающая все риски, очень важна, ведь инвесторы имеют возможность управлять собственным портфелем, а не «сидеть» в одних активах, ожидая их роста, что может затянуться на годы.

«Если вы уменьшаете свои риски, то вы уменьшаете свою доходность, но так вы сможете конвертировать свои средства в другие перспективные позиции. Это позволяет планировать доходы на 2−3 года», — подчеркнул Сидоренко.

О Invest Talk Summit

24 мая 2025 года в Киеве состоялась конференция Invest Talk Summit. Организатором мероприятия выступили minfin.com.ua и finance.ua.

Более 25 приглашенных спикеров Invest Talk Summit в течение девяти часов обсуждали темы: торговые войны, падение глобальных фондовых рынков, экономическая неопределенность и новые геополитические вызовы и как частному инвестору в таких условиях сохранить свои деньги и приумножить капитал.