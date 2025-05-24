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24 мая 2025, 11:29 Читати українською

Доллар по 43, снижение инфляции и учетной ставки: прогноз ICU

При тех экономических условиях, которые сложились в нашей стране из-за войны, в этом году стоит ожидать роста доллара до 43−44 гривен. В то же время инфляционное давление уменьшается, что заставит НБУ снизить ставку. Такой прогноз дал руководитель корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко на саммите Invest Talk Summit, состоявшемся в Киеве 24 мая.

При тех экономических условиях, которые сложились в нашей стране из-за войны, в этом году стоит ожидать роста доллара до 43−44 гривен.

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Курс доллара

По словам эксперта, украинская экономика держится благодаря деньгам международных партнеров. В 2025 году наша экономика получит почти $60 млрд, что будет поддерживать резервы Нацбанка и не позволит гривне существенно упасть.

«Из-за того, что мы ожидаем очень большие объемы международной помощи в этом году, мы даже пересмотрели прогноз курса в лучшую сторону. То есть сейчас мы ожидаем, что на конец года это будет где-то между 43−44 гривнами за доллар», — подчеркнул Мартыненко.

Он также сказал, что НБУ способен держать гривну: «Если возникали какие-то проблемы на валютном рынке, если возникал дефицит, НБУ пытался его гасить, не жалел валютных интервенций, как это было в конце прошлого года и начале этого».

Инфляция и ставка НБУ

Что касается прогноза инфляции в Украине, то Мартыненко считает, что инфляционное давление будет уменьшаться: «Мы, как и Национальный банк, ожидаем, что после мая-июня инфляция заметно замедлится и может дойти до уровней ниже 10%, это будет или 7 или 8% на конец года».

Соответственно, со снижением инфляции НБУ перейдет к снижению учетной ставки. «Мы ожидаем, что к концу года, вероятно, начиная где-то с сентября, Национальный банк будет снижать учетную ставку».

О Invest Talk Summit

24 мая 2025 года в Киеве прошла конференция Invest Talk Summit. Мероприятие организовали minfin.com.ua и finance.ua.

Более 25 приглашенных спикеров Invest Talk Summit в течение девяти часов обсуждали темы: торговые войны, падение глобальных фондовых рынков, экономическая неопределенность и новые геополитические вызовы и как частному инвестору в таких условиях сохранить свои деньги и приумножить капитал.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bosyak
bosyak
24 мая 2025, 13:47
#
«наша економіка отримає майже $60 млрд» можно підтвердження цієї цифри? Окрім того в минулому році отримали 38 млрд$ девальвація склала у піку 12% потім. Тепер 60 І прогнозований девал теж 12% де логіка?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
24 мая 2025, 13:59
#
Логика в том что экономика в еще большей заднице с каждым годом
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