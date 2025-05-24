За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 130 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 979830 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 мая: 1130 российских оккупантов, 11 танков и 232 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 979830 (+1130) человек,
- танков — 10852 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 22622 (+47) ед,
- артиллерийских систем — 28201 (+36) ед,
- РСЗО — 1395 (+5) ед,
- средства ПВО — 1169 (+2) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 37177 (+232),
- крылатые ракеты — 3197 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 49639 (+232) ед,
- специальная техника — 3895 (+0)
Источник: Минфин
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