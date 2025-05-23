К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и продаже. Евро подорожал на 6 копеек в покупке и на 5копеек в продаже.
Курс валют на вечер 23 мая: доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 23 мая
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Закрытие 23 мая
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Изменения
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41,49/41,52
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41,52/41,55
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3/3
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46,94/46,96
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47,00/47,01
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6/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,74 грн. Евро покупают за 46,70 грн, а продают за 47,30 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 47,01−47,19 грн.
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Источник: Минфин
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