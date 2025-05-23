Промышленная инфляция замедлилась до 41,6%

Индекс цен производителей промышленной продукции, отражающий изменения оптовых цен на сырье, материалы и промежуточные товары, в апреле показал снижение на 3,7% по сравнению с мартом, составив 96,3% от мартовского уровня. В годовом исчислении показатель промышленной инфляции замедлился до 41,6% против 51,9% в марте. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Ключевым фактором замедления промышленной инфляции стало падение цен на энергоносители (снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом) на 8,8% и на продукцию добывающей промышленности на 4% в месяц.

Однако, несмотря на месячное снижение, цены на энергоносители оказывают значительное влияние на годовой показатель промышленной инфляции, демонстрируя рост на 76,4% по сравнению с апрелем прошлого года.