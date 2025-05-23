Некоторые сервисы «Дии» будут недоступны с 24 по 27 мая

Из-за технических работ над двумя электронными реестрами — Единый государственный реестр транспортных средств и Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения — в «Дие» с 24 по 27 мая будет недоступным ряд сервисов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что с субботы часть водительских услуг в «Дие» будет временно недоступна, а именно:

замена водительского удостоверения;

перерегистрация авто;

шеринг авто.

«Уже в среду, 28 мая, снова сможете воспользоваться любимыми сервисами за несколько кликов», — говорится в сообщении.